شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الشمس في كأس مصر لكرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلى على الشمس بنتيجة 11-4، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللقاء، حيث تفوق بشكل ملحوظ على المنافس.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الشمس في المباراة الثانية يوم الاثنين القادم، في حمام سباحة النادي الأهلي، في منافسات بطولة كأس مصر.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت، إداريًّا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.