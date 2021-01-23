شكرا لقرائتكم خبر عن فيتيسه آرنهيم يتقاسم صدارة الدورى الهولندى مؤقتًا مع أياكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فيتيسه آرنهيم مطاردته لأياكس على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه الثمين بنتيجة 1-0 على جرونينجن، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل أدو دن هاج مع إيمن سلبيا.

وانتزع فيتيسه آرنهيم فوزا ثمينا على جرونينجن بهدف نظيف سجله ريشادلي بازوير في الدقيقة 36، ورفع فيتيسه آرنهيم رصيده إلى 41 نقطة ليتقاسم صدارة جدول المسابقة مع أياكس، وتجمد رصيد جرونينجن عند 31 نقطة في المركز السادس.

وسيحل أياكس ضيفا على فورتانا سيتارد غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.