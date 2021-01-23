شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفوز على سبيزيا 4-3 فى مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع روما فوزا مثيرا من ضيفه سبيزيا 4- 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف روما، بورخا مايورال «هدفين» في الدقيقتين، 17 و53، وريك كارسدورب في الدقيقة 55، ولورنزو بيليجريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز أهداف سبيزيا، روبرتو بيكولي ودييجو فارياس ودانييلي فيردي، في الدقائق 24 و59 والأخيرة من اللقاء.

بذلك رفع روما رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة، في المركز الثالث عشر.