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روما يفوز على سبيزيا 4-3 فى مباراة مثيرة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع روما فوزا مثيرا من ضيفه سبيزيا 4- 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 19 من .

وسجل أهداف روما، بورخا مايورال «هدفين» في الدقيقتين، 17 و53، وريك كارسدورب في الدقيقة 55، ولورنزو بيليجريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز أهداف سبيزيا، روبرتو بيكولي ودييجو فارياس ودانييلي فيردي، في الدقائق 24 و59 والأخيرة من اللقاء.

بذلك رفع روما رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة، في المركز الثالث عشر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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