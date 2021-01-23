شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يصرخ على الحكم بعد طرده: «أنت دائما يا ماريسكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، عن غضب أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام أودينيزي، التي انتهت بالتعادل 0-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 90 من المباراة، اعترض كونتي على قرارات الحكم، فابيو ماريسكا، ليقرر إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن يتفوه المدرب بكلمات أخرى، ما دفع الحكم لمنحه البطاقة الحمراء.

كشف الموقع الإيطالي، ان كونتي استشاط غضبا من قرارات الحكم، وظل يصرخ وهو في طريقه لمغادرة الملعب: «أنت دائما يا ماريسكا»، في إشارة إلى أن هذا الحكم، دائما ما يتخذ قرارات ضد النيراتزوري.

جدير بالذكر أن ماريسكا تولى تقنية الفيديو، خلال مباراة إنتر ميلان وبارما، في أكتوبر الماضي، وتعرض للإيقاف لمباراة واحدة، على خلفية حرمان النيراتزوري من ركلة جزاء.