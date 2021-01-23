شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب قطر يتوعد الأرجنتين بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فالير لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر لكرة اليد، سعادته بالفوز على البحرين بنتيجة (28-23)، مساء اليوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم.

وقال المدرب الإسباني، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم مباراة رائعة خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف: «ظهرنا بمستوى متميز دفاعيا وهجوميا وعلى مستوى حراسة المرمى، أنا فخور بما قدمه منتخب قطر».

وتابع: «مواجهة البحرين كانت معقدة، الإرهاق يسيطر على اللاعبين بالطبع وهو ما ظهر خلال الشوط الأول».

وزاد المدير الفني لمنتخب قطر لكرة اليد: «لكننا حاربنا في الشوط الثاني خاصة على مستوى الدفاع والهجوم الخاطف».

وعن مواجهة الأرجنتين في الجولة الختامية، قال: «الأرجنتين فريق مقاتل وسريع، سنحاول الفوز ونبذل قصارى جهدنا خلال اللقاء».