شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بلجيكا: إصابة دى بروين تمنحه راحة كافية قبل كأس الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق كريستوف شاش، طبيب منتخب بلجيكا، تصريحات مثيرة للجدل، حول إصابة كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، في أوتار الركبة.

وقال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في تصريحات أمس، أن دي بروين سيغيب لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع، بعد إصابته في أوتار الركبة.

ومع ذلك، أبدى طبيب منتخب بلجيكا سعادته بتلك الأنباء، التي ستمنح دي بروين مزيدا من الراحة قبل نهائي كأس الأمم الأوروبية في الصيف.

وقال شاش في لصحيفة «ميرور» البريطانية: «هذا النوع من الإصابات لن يؤثر على تواجد دي بروين في كأس الأمم الأوروبية، لكن بهذه الطريقة يمكن أن يحصل اللاعب على الراحة اللازمة قبل البطولة في الصيف، في الواقع، خروج كيفين لمدة 6 أسابيع أمر مثالي، حسنا، هذا من وجهة نظرنا، بينما الأمر مختلف بالنسبة للاعب وناديه».

وتعرض دي بروين للإصابة خلال مباراة أستون فيلا الأخيرة في البريميرليج، وخرج قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.