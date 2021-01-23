شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابى يثير الجدل بتصريحات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - آثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل بعد تصريحاته التي من شأنها إثارة قلق مسؤولي ريال مدريد، حول إمكانية ضمه في الصيف المقبل.

ويتأهب الميرينجي للحصول على خدمات مبابي، بعد نهاية هذا الموسم، حيث يفترض أن سان جيرمان سيكون مضطرا لبيعه، ما لم يجدد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022.

لكن مبابي قال في تصريحات، نقلها الحساب الرسمي لناديه على «إنستجرام»، اليوم السبت: «إنه لشرف كبير، أن ألعب مع لاعبين بهذا المستوى، باريس سان جيرمان يمنحنا الفرصة للعب مع أفضل اللاعبين، حيث نستمتع حقا بذلك».

وتشير هذه الكلمات إلى احتمالية تجديد مبابي لعقده، خاصة بعد تصريحات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي، عن رغبته في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.