شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتخطى تشيلتنهام ويتأهل لثُمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق مانشستر سيتي، في قلب تأخره أمام نظيره تشيلتنهام تاون أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، إلى الفوز بنتيجة 3-1، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2020-2021، ليتأهل بذلك إلى دور الـ 16 «ثُمن النهائي» من المسابقة العريقة.

جاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تقدم أصحاب الأرض أولا عبر ماي في الدقيقة 59، ثم تعادل فيل فودين في الدقيقة 81.

وبعد تعادل السيتي سجل هدفين آخرين عبر جابريل جيسوس في الدقيقة 84 وفيران توريس في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز السيتزنز 3-1.