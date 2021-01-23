شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تفوز على بولندا وتتأهل بصحبة إسبانيا لربع نهائى مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب منتخب المجر لكرة اليد على بولندا في الجولة الثانية للدور الرئيسي بالمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 30-26.

وحصل ماتي ليكاي لاعب المجر على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 8 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة تأهلت المجر وإسبانيا إلى الدور ربع النهائي من هذه المجموعة، حيث تحتل المجر الصدارة برصيد 8 نقاط وخلفها إسبانيا برصيد 7 نقاط قبل جولة من نهاية الدور الرئيسي، بينما تأتي بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتقام في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل 3 مباريات حيث تلعب إسبانيا ضد المجر وبولندا ضد ألمانيا والبرازيل ضد أوروجواي.