شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: صفقة جديدة في الأهلي..«مدافع مش مشهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن هناك صفقة جديدة يبرمها مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الساعات القادمة في موسم الانتقالات الشتوية.

وكتب «شوبير» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «‏مفاجأة جديدة في الأهلي خلال أيام لاعب مدافع جديد على فكرة مش مشهور بس شكله لعيب كويس».

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.