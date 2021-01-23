شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يعلن قائمة البنك الأهلى لمواجهة إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد يوسف، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى، عن اختيار 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبى غدا، في بطولة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة البنك الأهلى كلاً من:

محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى.

محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع.

معروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا وحسام الصانع في خط الوسط المدافع.

محمد حامد ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وشادي رضوان والوافد الجديد كريم بامبو في الوسط المهاجم.

أحمد على وفادي فريد وأحمد شرويدة في خط الهجوم.