شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: الزمالك فريق متكامل.. وعملت على إعادة الثقة للاعبى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق أسوان، بلاعبيه بعد تعادل فريقه مع الزمالك بدون أهداف مساء اليوم السبت، بالجولة التاسعة للدوري المصري.

وقال عبدالعال: «لا شك أنها مباراة صعبة، خضت مباراة وحيدة مع أسوان وتعادلنا مع غزل المحلة والمواجهة كانت قوية خاصة أن الزمالك فريق متكامل، ذاكرت الزمالك على مدار الأسبوع الماضي، الفريق الأبيض يستطيع التحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع ويستطيع الوصول للمرمى بعدة حلول».

وأكد أن يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك أخطر لاعبي الفريق الأبيض مشيرا إلى أن تغييراته كانت بهدف الخروج بالكرة للأمام مع غلق الدفاعات.

وأثنى عبدالعال على حارس مرماه عمر رضوان مؤكدا أنه حارس رائع وأبعد بعض المحاولات من الزمالك.

وأوضح أن فريقه سنحت له فرص على المرمى مؤكدا أن اللعب بطريقة دفاعية أمر منطقي خاصة أن الهجوم كان سيسبب لهم مشاكل.

ووجه عبدالعال الشكر لسامي الشيشيني المدير الفني السابق الذي حصد مع أسوان 6 نقاط مؤكدا أن اللاعبين فقدوا الثقة في أنفسهم وهو ما عمل عليه لرفع حالتهم المعنوية وبعدما كانت لديهم حالة من الإحباط.

وأضاف: «التعادل مع الزمالك مهم جدا في مشوارنا بالدوري».