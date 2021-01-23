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الأرجنتين تتخطى كرواتيا بمونديال اليد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الأرجنتينى لكرة اليد، فوزًا مهمًا على حساب كرواتيا بنتيجة (23-19)، مساء اليوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد.

ورغم تعادل المنتخبين في الشوط الأول بنتيجة (12-12) إلا أن راقصي التانجو قهروا خبرات كرواتيا وفازوا في الشوط الثاني وبفارق 4 أهداف.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، في المركز الثاني خلف الدنمارك، وبفارق نقطة عن كرواتيا صاحبة المركز الثالث.

ويلعب منتخب الأرجنتين لقاءه الأخير ضد قطر بعد غدٍ الاثنين، ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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