شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتخطى كرواتيا بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الأرجنتينى لكرة اليد، فوزًا مهمًا على حساب كرواتيا بنتيجة (23-19)، مساء اليوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد.

ورغم تعادل المنتخبين في الشوط الأول بنتيجة (12-12) إلا أن راقصي التانجو قهروا خبرات كرواتيا وفازوا في الشوط الثاني وبفارق 4 أهداف.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، في المركز الثاني خلف الدنمارك، وبفارق نقطة عن كرواتيا صاحبة المركز الثالث.

ويلعب منتخب الأرجنتين لقاءه الأخير ضد قطر بعد غدٍ الاثنين، ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع برصيد 4 نقاط.