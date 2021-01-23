شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب مصر لكرة اليد مهدد بالغياب أمام سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، لاختبار طبي أخير، لحسم مشاركته في لقاء سلوفينيا، مساء غدٍ الأحد بالجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر.

وأثبتت الأشعة إصابة على زين بخلع في إصبع اليد، أدى لتمزق في الأربطة حول إصبعه في اليد اليسرى، ويخضع زين لبعض التدريبات التأهيلية، ثم يؤدي اختبارا أخيرا لحسم المشاركة في لقاء سلوفينيا.

وأكدت الأشعة عدم تعرض إصبع على زين للكسر أو لقطع الأربطة.