الزمالك يفرط في صدارة الدوري المصري لـ الأهلي بعد تعادله مع أسوان

الشارقة - اميمة ياسر -

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام فريق أسوان، مساء اليوم السبت، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفرط الفارس الأبيض في صدارة الدوري المصري بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .