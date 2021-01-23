أول تعليق لمحمد صلاح بعد التتويج بجائزة لاعب شهر ديسمبر مع الريدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بالتتويج بجائزة لاعب شهر ديسمبر مع الريدز، للمرة الأولى في الموسم الحالي 2020/2021.

سجل صلاح 6 أهداف في 8 مباريات مع ليفربول خلال شهر ديسمبر، وحافظ على مركزه كأفضل هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 13 هدفًا.

وفي حواره مع موقع الرسمي لليفربول عن تسلمه للجائزة قال صلاح:" شكرًا جزيلًا لكم، التتويج بالجائزة شئ جميل، لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات من المباريات المقبلة".

وأضاف:" الوضع ليس جيدًا في الوقت الحالي، ولكننا نحتاج فقط للتركيز على كل مباراة، والبقاء معًا والاستمرار في رحلتنا".

وأتم:" أريد أن أشكر المشجعين كثيرًا وأقول لهم شكرًا جزيلًا على التصويت لي، نحتاج فقط للبقاء معًا، ودعم الفريق، ومتأكد أن كل شئ سيكون على مايرام".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هى المرة الأولى في الموسم الحالي التي يتوج فيها محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، حيث سبق لساديو ماني أن توج بها عن شهر سبتمبر، وديجو جوتا عن شهري أكتوبر ونوفمبر.