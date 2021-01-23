موعد مباراة الزمالك وأسوان الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أسوان نظيره الزمالك، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وبدخل الزمالك المباراة منتشيا بفوزه على الجونة بنتيجة 1-0.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ19 نقطة، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، فيما يأتي أسوان في ال 15 برصيد 7نقاط

وفي حال فوز الزمالك على الجونة، سينفرد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي

تشكيل الزمالك

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما شيكابالا

خط الهجوم : مصطفى محمد ( بن شرقي ).

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.