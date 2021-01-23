بطولة إسبانيا: ثلاثية النصيري تضع إشبيلية في المركز الثالث

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





مدريد: واصل المغربي يوسف النصيري تألقه هذا الموسم وصعد بإشبيلية الى المركز الثالث موقتا بتسجيله ثلاثية الفوز على قادش 3-صفر السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد النادي الأندلسي على أكمل وجه من تواصل عقدة فياريال أمام مضيفه هويسكا الذي فرض على "الغواصة الصفراء" التعادل للمواجهة الرابعة تواليا بينهما وهذه المرة من دون أهداف، لكي يتقدم عليه ويصبح ثالثا موقتا بفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يحل الأحد ضيفا على إلتشي.

ومرة أخرى، لعب النصيري دورا حاسما في الفوز الحادي عشر لإشبيلية بتسجيله الثلاثية الثانية له هذا الموسم (35 و39 و62) بعد الأولى له ضد ريال سوسييداد (3-2) في المرحلة الثامنة عشرة، والثالثة في مسيرته الاحترافية بعد الاولى في مرمى ريال بيتيس في العاشر من شباط/فبراير 2019 في المرحلة الثالثة والعشرين عندما كان يدافع عن ألوان ليغانيس.

ورفع ابن الـ23 عاما رصيده الى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، لينفرد بالصدارة بفارق هدف أمام النجم الأرجنتيني في برشلونة ليونيل ميسي، والى 16 في جميع المسابقات.

وفي المباراة الأخرى، بدأ هويسكا يشكل عقدة لضيفه فياريال بعدما أجبره على الاكتفاء بالتعادل معه للمواجهة الرابعة تواليا، وهذه المرة من دون أهداف.

ودخل فريق "الغواصة الصفراء" اللقاء باحثا عن تعويض النقطتين اللتين أهدرهما في المرحلة الماضية أمام غرناطة (2-2)، لكنه اصطدم مجددا بعقدته هويسكا الذي فرض عليه التعادل للمرة الرابعة تواليا في سلسلة بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018 (2-2 و1-1 و1-1 وصفر-صفر اليوم).

- تعادل عاشر لكل من هويسكا وفياريال -

ونجح هويسكا هذه المرة في الخروج متعادلا أمام منافسه على الرغم من أن الأخير فرض نفسه هذا الموسم من أقوى الفرق، إذ لم يذق طعم الهزيمة سوى مرتين، في حين أن مضيفه لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة، كانت في 12 كانون الأول/ديسمبر حين تغلب على ديبورتيفو ألافيس (1-صفر)، ما جعله قابعا في قاع الترتيب بـ13 نقطة نتيجة تعادله في عشرة من مبارياته العشرين.

وأعرب مدرب فياريال أوناي إيمري عن "عدم رضانا لأننا أهدرنا نقطتين، لكن رغم ذلك نحن قدمنا أداء صلبيا ومنعناهم من خلق الفرص. فرضنا سيطرتنا لكن وجدنا صعوبة في خلق فرص لحسم المباراة".

وعلى غرار هويسكا، حقق فياريال تعادله العاشر للموسم مقابل ثمانية انتصارات وهزيمتين، وقد تطرق إيمري الى ذلك بالقول "التعادلات جيدة إذا تصاحبت مع انتصارات. إذا تعادلت ومن ثم خسرت، فالتعادلات تؤذيك. اليوم أردنا ثلاث نقاط، لكننا واجهنا خصما يقاتل من أجل نتيجة تناسبه. لقد دافعنا بشكل جيد ويجب علينا أن نقدر ما قدموه (هويسكا)".

وختم "الفريق على المسار الصحيح. يجب مواصلة العمل للوصول الى المزيد من الثبات الذي سيسمح لنا بالقتال من أجل التواجد بين الأربعة الأوائل".

ورفع فياريال بهذه النقطة رصيده الى 34 نقطة وتراجع الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف برشلونة ونقطة خلف إشبيلية.

ويلعب لاحقا ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، وألافيس مع ريال مدريد الذي يسعى الى أن يضع خلفه خروجه من نصف نهائي الكأس السوبر على يد أتلتيك بلباو والدور الـ32 لمسابقة الكأس على يد فريق من الدرجة الثالثة، وذلك بغياب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا المستجد.