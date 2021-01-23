شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 23 /1 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 23/ 1/ 2021 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها سقوط الفريق في فخ التعادل السلبى أمام أسوان وفقدان صدارة الدورى للأهلى بفارق الأهداف لصالح الأحمر.
فرط الزمالك فى الانقضاض على صدارة الدوري بعد التعادل السلبي أمام أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة الفريق لتدريباته غدا الأحد بدون راحة، وذلك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.
أكد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن التعادل مع أسوان اليوم فى الجولة التاسعة من الدورى ليس عادلا للزمالك، الذى استحوذ على كل أحداث المباراة وكان الأخطر على مرمى أسوان.
لم ينجح عبد الحليم على مدير الكرة بنادى الزمالك، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، فى احتواء حزن محمد أوناجم بعد استبعاده من مواجهة أسوان التى تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.
كشفت تقارير صحفية أن نادى سانت إيتيان الفرنسى يدرس فى الوقت الحالى تدبير المبلغ المالى الذى طلبه مسئولو الزمالك للتنازل عن خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
يرى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن كثرة الإشادة بموهبة إمام عاشور نجم الزمالك قد تؤثر سلبياً على اللاعب، وهو ما حدث من قبل مع محمود عبد الرزاق شيكابالا كابتن القلعة البيضاء.
أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك، أنه سوف يقوم بتشجيع فريق الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل، وذلك لتمثيله اسم مصر في المحافل الدولية.