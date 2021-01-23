أخبار الزمالك اليوم السبت 23 /1 /2021

كشفت تقارير صحفية أن نادى سانت إيتيان الفرنسى يدرس فى الوقت الحالى تدبير المبلغ المالى الذى طلبه مسئولو الزمالك للتنازل عن خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يرى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، أن كثرة الإشادة بموهبة إمام عاشور نجم الزمالك قد تؤثر سلبياً على اللاعب، وهو ما حدث من قبل مع محمود عبد الرزاق شيكابالا كابتن القلعة البيضاء.