شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة مدافع المنصورة ومنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع نادي المنصورة لشراء المدافع حازم هاني لاعب منتخب الشباب مواليد 2001، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ويلعب المدافع الشاب في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، وتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، ولاقى اللاعب استحسان اللجنة الفنية بالأهلي والتي عرضته على لجنة التخطيط والجهاز الفني، والذين رحبوا بضم اللاعب، لنه قادر على تقديم الإضافة القوية لدفاع الأهلي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، بشأن الصفقات التي ينوي إبرامها مسئولو القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وقبل غلق باب القيد الشتوي.

قال شوبير عبر حسابه على تويتر: "مفاجأة جديدة في الأهلي خلال ايام لاعب مدافع جديد علي فكرة مش مشهور بس شكله لعيب كويس".