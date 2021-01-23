شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 23 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 23 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها موعد سفر الفريق إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وحسم مصير صلاح محسن مع الأحمر بعد العروض التى تلقها، ورفض التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق بعد أخطاء على لطفى.
جواب نهائى.. الأهلى يسافر إلى قطر الجمعة المقبلة للمشاركة بمونديال الأندية
أنهى مسئولو النادي الأهلي الجدل حول موعد السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي سينطلق بالعاصمة الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير وحتى يوم 11 من الشهر نفسه.
يحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، والتى تسببت فى استقبال شباك المارد الأحمر لهدفين مباغتين، فى الوقت الذى شهدت فيه هذه المباراة أخطاء فنية بالجملة.
كشف النادى الأهلى مصير مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى قطر للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن إمكانية سفر مؤمن زكريا الذى يعانى من ظروف صحية تمنعه من ممارسة الكرة منذ فترة طويلة.
أكد رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، أنه يستمتع بالتواجد حاليا مع عائلته فى مدينة قريبة من زيورخ السويسرية فى ظل جائحة فيروس كورونا التى تسببت فى وفاة العديد من الأشخاص حول العالم.
يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق، وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ، ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية .
حسم النادي الأهلي مستقبل رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأعلنوا بقاء اللاعب وعدم رحيله بعدما تلقى عروضاً من أندية محلية أبرزها من إنبي وسموحة ورحب اللاعب في الرحيل حتى يشارك في المباريات.
رفض مسئولو النادي الأهلي إعادة فتح ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم مطالب البعض بالتعاقد مع حارس مرمى حالياً بعد الأخطاء التي أرتكبها على لطفي حارس الفريق خلال مباراة المقاولون العرب أول أمس ، الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين والتى غاب عنها محمد الشناوي الحارس الأساسي للإيقاف.