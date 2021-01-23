أخبار الأهلى اليوم السبت 23 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 23 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها موعد سفر الفريق إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وحسم مصير صلاح محسن مع الأحمر بعد العروض التى تلقها، ورفض التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق بعد أخطاء على لطفى.

جواب نهائى.. الأهلى يسافر إلى قطر الجمعة المقبلة للمشاركة بمونديال الأندية

أنهى مسئولو النادي الأهلي الجدل حول موعد السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي سينطلق بالعاصمة الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير وحتى يوم 11 من الشهر نفسه.