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كاس العالم لكرة اليد .. تونس تكتسح الكونغو الديمقراطية 38 / 22

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب تونس على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38 - 22، فى ثانى لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم نسور قرطاج بنتيجة 17 - 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثانى فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

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بهذه النتيجة حصل المنتخب التونسى على نقطتين ليحتل صدارة المجموعة الأولى من كأس الرئيس برصيد 4 نقاط عقب حصوله على نقطتين اعتباريتين من انسحاب كاب فيردي، بينما توقف رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطتين فقط.

 

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وحصل جوتييه مفومبى، لاعب المنتخب الكونغولى على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، بعد الأداء الرائع الذى ظهر به خلال اللقاء، على الرغم من خسارة منتخب بلاده، حيث نجح فى تسجيل 5 أهداف.

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ومن المقرر أن يلتقى منتخب تونس يوم الإثنين المقبل مع نظيره الأنجولي، فيما يحصل منتخب الكونغو الديمقراطية على راحة بعد انسحاب منتخب كاب فيردي، وينتظر مباريات تحديد المراكز.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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