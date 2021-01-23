شكرا لقرائتكم خبر عن كاس العالم لكرة اليد .. تونس تكتسح الكونغو الديمقراطية 38 / 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب تونس على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38 - 22، فى ثانى لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم نسور قرطاج بنتيجة 17 - 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثانى فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

بهذه النتيجة حصل المنتخب التونسى على نقطتين ليحتل صدارة المجموعة الأولى من كأس الرئيس برصيد 4 نقاط عقب حصوله على نقطتين اعتباريتين من انسحاب كاب فيردي، بينما توقف رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطتين فقط.

وحصل جوتييه مفومبى، لاعب المنتخب الكونغولى على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، بعد الأداء الرائع الذى ظهر به خلال اللقاء، على الرغم من خسارة منتخب بلاده، حيث نجح فى تسجيل 5 أهداف.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب تونس يوم الإثنين المقبل مع نظيره الأنجولي، فيما يحصل منتخب الكونغو الديمقراطية على راحة بعد انسحاب منتخب كاب فيردي، وينتظر مباريات تحديد المراكز.



