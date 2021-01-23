شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مفاجأة بالأهلي خلال أيام.. ضم مدافع مش مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، بشأن الصفقات التي ينوي إبرامها مسئولو القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية وقبل غلق باب القيد الشتوي.

وقال شوبير عبر حسابه على تويتر، "مفاجأه جديدة في الأهلي خلال أيام، لاعب مدافع جديد على فكرة مش مشهور بس شكله لعيب كويس".



شوبير

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الجدل حول موعد السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذى سينطلق بالعاصمة الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير وحتى يون 11 من الشهر نفسه.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى قطر الجمعة المقبل 29 يناير، عبر طائرة خاصة تقل البعثة الحمراء إلى الدوحة، لتمثيل الكرة المصرية في البطولة التي يسعى خلها المارد الأحمر لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

وأضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.