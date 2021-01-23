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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021 العديد من الأخبار الرياضية، أبرزها تعادل الزمالك مع اسوان في الدوري وكذلك تعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة، وجاءت أهم أخبار اليوم كالتالي:
الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان
الاسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 فى مباراة ضربات الجزاء.. فيديو
مؤمن زكريا لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى مونديال الأندية
قطر تتفوق على البحرين فى كأس العالم لكرة اليد 2021
اتحاد الكرة يرفض معاقبة حكم الـvar والمساعد فى مباراة سموحة وبيراميدز
منتخب كرة اليد يجرى مسحة الليلة استعداداً لمواجهة سلوفينيا فى المونديال
الاسماعيلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة غزل المحلة
رسالة موسيمانى لمطرب جنوب أفريقى بعد اختيار قائمة الأهلى للمونديال.. فيديو
طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني