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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021 العديد من الأخبار ، أبرزها تعادل الزمالك مع اسوان في الدوري وكذلك تعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة، وجاءت أهم أخبار اليوم كالتالي:

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

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الاسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 فى مباراة ضربات الجزاء.. فيديو

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مؤمن زكريا لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى مونديال الأندية

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قطر تتفوق على البحرين فى كأس العالم لكرة اليد 2021

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اتحاد الكرة يرفض معاقبة حكم الـvar والمساعد فى مباراة سموحة وبيراميدز

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منتخب كرة اليد يجرى مسحة الليلة استعداداً لمواجهة سلوفينيا فى المونديال

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الاسماعيلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة غزل المحلة

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رسالة موسيمانى لمطرب جنوب أفريقى بعد اختيار قائمة الأهلى للمونديال.. فيديو

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طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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