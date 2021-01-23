شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 - 1 - 2021 العديد من الأخبار الرياضية، أبرزها تعادل الزمالك مع اسوان في الدوري وكذلك تعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة، وجاءت أهم أخبار اليوم كالتالي:

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان