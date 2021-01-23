فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مانشستر سيتي وتشيلتنهام فى كأس الاتحاد الانجليزي “السيتي يفلت من مفاجأة مدوية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلتنهام تاون فى كأس الاتحاد الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم السبت 23 يناير 2021 بالدور الرابع.

نجح مانشستر سيتي في قلب تأخره بهدف أمام تشيلتنهام إلى فوز مثير بثلاثية جاءت في أخر تسع دقائق من المباراة، ويتأهل الى الدور الخامس ليواجه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى.

وبغياب البلجيكي كيفن دي بروين وكايل ووكر للإصابة والأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب فيروس كورونا، انتظر الـ”سيتيزينس” حتى الدقيقة 81 للتعادل عبر فيل فودن، قبل أن يخطفوا الفوز في الرمق الاخير بواسطة البرازيلي جابريال جيزوس والإسباني فيران توريس.

وتقدم الفي ماي بهدف لتشيلتنهام في الدقيقة 59 لكن فيل فودين أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 81 ثم أضاف جابرييل جيسوس وفيران توريس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 84 و90.

وودع فريق ارسنال حامل اللقب، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بخسارته على يد مضيفه ساوثهامبتون صفر/ 1 ظهر اليوم.

وفي باقي المباريات فاز ويستهام يونايتد على ضيفه دونكاستر روفرز 4 /صفر، وشيفيلد يونايتد على ضيفه بليموث أرجايل 2-1، وبرايتون على ضيفه بلاكبول 2-1، وسوانزي سيتي على ضيفه نوتينجهام فورست 5-1، وبريستول سيتي على مضيفه ميلوول 3 /صفر، وبارنسلي على ضيفه نوريتش سيتي 1 /صفر.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

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