الدوري المصري | مدرب أسوان يُشيد بلاعبيه بعد اسقاط الزمالك في الفخ!

أشاد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان المصري بلاعبيه بعد التعادل السلبي مع الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وقال علاء عبد العال في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” اليوم السبت إن لاعبيه نفذوا المطلوب منهم خلال مواجهة الزمالك ونجحوا في حصد نقطة من فريق كبير وهو الزمالك.
وأضاف أنه تسلم مهمة القيادة الفنية منذ 12 يومًا فقط ونجح في التعامل مع تلك المباراة رغم قوة واسم وجماهيرية المنافس وفي حدود ماهو مُتاح بالنسبة له.
وأوضح :”الزمالك فريق كبير ويملك مفاتيح لعب جيدة ورائعة وكثيرة وسنحت له العديد من الفرص وأيضًا فريقي أسوان كانت له فرصتان ولو سجل إحداهما لتغيرت الأمور”.
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