فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ارسنال وساوثامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي “الساوث يقصي حامل اللقب”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “ارسنال وساوثامبتون ” في إحدى مباريات اليوم السبت 23-1-2021 ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

ودع حامل لقب كأس الاتحاد الانجليزي “ارسنال”، المسابقة من الدور الرابع، بخسارته اليوم أمام مضيفه ساوثامبتون بهدف مقاب لا شيء.

وسجل مدافع ارسنال، البرازيلي جابرييل ماجالهاييس، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (24)، بعدما سدد ووكر بيترز كرة ارتطمت في المدافع البرازيلي لتخدع الحارس لينو وتسكن شباكه.

وقدم ارسنال مباراة دون المستوى على عكس ما قدمه خلال الفترة القصيرة الماضية في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث دخل ساوثامبتون المواجهة بشكلٍ رائع ليكن الانتصار حليفه ويتأهل إلى الدور الموالي.

ويعد إقصاء نادي ساوثامبتون لحامل لقب كأس الاتحاد الانجليزي “ارسنال” ليس الأول من نوعه إذ سبق له إقصاء حامل لقب نسخة 1990 “توتنهام” في موسم 1901/1902، ووصل القديسين حينها إلى نهائي البطولة، لكنهم خسروا أمام شيفيلد يونايتد.