الدوري المصري | باتشيكو : قدمنا أداء جيدًا أمام أسوان رغم التعادل السلبي!

أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري بأداء منافسه أسوان وذلك بعد أن تعادلًا سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :”فريق أسوان خاض المباراة أمامنا بشكل طيب وقدموا أداء جماعيا مميزًا”.
وأضاف :”ليس معنى أن الزمالك لم يفز اليوم أنه أدى بشكل سيء لكن الحقيقة قدم مباراة جيدة وسيطر على المباراة التي كانت من جانب واحد”.
وأوضح أن الزمالك كان ينقصه التوفيق ولو لعب الفريق يومين متتاليين فإن الكرة لن تدخل المرمى مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وأدوا بروح عالية.
وتابع :”حاولنا بكل الطرق تسجيل الأهداف ولكن هذه هي كرة القدم وأهنئ اللاعبين على روحهم العالية”.
وقال باتشيكو :”كل اللاعبين أدوا النواحي الهجومية، ولعبنا بطريقة منظمة ولكن غاب التوفيق، ومحمد أبو جبل لم يتصد لأي كرة حيث أن أسوان لم يهاجم أبدا وكان تمركزه دفاعيًا”.
وأضاف :”نمتلك لاعبين مميزين جدا من النواحي الفردية ودائمًا نترك حرية الابتكار لهم، وكسبنا مباريات كثيرة بهذا الشكل ومازلنا في أول الدوري والمشوار لا يزال طويلًا”.
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