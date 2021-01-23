شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يتأهل إلى قبل نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى، في حجز مقعده بالدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك إثر تخطيه فريق مدينة نصر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ 8 في بطولة كأس مصر.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة على مدى فتراتها، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، لينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 96-47.

وشهدت المباراة تقدم الأهلي خلال الفترة الأولى بنتيجة 27-10، واستمر تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 50-21، وفي الفترة الثالثة تقدم الأهلي بنتيجة 76-35، وحسم الفريق المباراة بنتيجة 96-47.

ليتخذ فريق سيدات الأهلي خطوة جيدة في رحلة استعادة لقب كأس مصر إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء، ولم يتحدد بعد طرف مواجهة «سيدات الأهلي» في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.