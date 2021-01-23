شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: السوبر منحنا دفعة قوية وجاهزون لمواجهة بولونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، على أن التتويج بالسوبر، منح اليوفي الحماس والنشوة بعد الفوز على نابولي، مؤكدا أن فريقه مستعد جيدا لمباراة الغد أمام بولونيا، بالدوري الإيطالي.

وقال بيرلو، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «الفوز يساعدنا على تحقيق المزيد، والسوبر منحنا حماسا ونشوة كبيرة، ما يسمح لنا بالتدرب جيدا بالرغم من شعورنا بالتعب في الأيام الماضية، أذهاننا بالفعل على الأهداف المستقبلية ونحن مستعدون لمباراة الغد، نحن مستعدون لمباراة الغد، حماسي لا يتغير، لأنني شعرت بالشيء نفسه منذ اليوم الأول، الفوز بالكأس لا يغير شيئًا بالنسبة لي، أريد الفوز بالمزيد، لقد شهدنا بعض الصعود والهبوط في المستوى تمامًا مثل أي فريق آخر هذا الموسم، إنه بسبب توالي المباريات وقلة التحضير، الجميع يشعر بالتعب العقلي، ليس من السهل البقاء مركزًا لمدة 90 دقيقة كل 3 أيام لكننا نعمل على ذلك».

وعن الإصابات بفريقه، أوضح بيرلو: «استعدنا جميع اللاعبين تقريبا، ديميرال تدرب مع الفريق وبالتالي هو متاح، سأختار بين كيليني وديميرال غدا، بينما قد يلعب دراجوسين في كأس إيطاليا يوم الأربعاء».

وقال ميهايلوفيتش مدرب بولونيا، إنه كان أفضل من بيرلو في تنفيذ الركلات الحرة، وعن هذا صرح بيرلو: «ما عليك سوى إلقاء نظرة على الإحصاءات لتقرر ذلك».

وأتم: «هناك 5 أو 6 فرق في سباق اللقب، لكن الفريق الذي يجب التغلب عليه الآن هو ميلان لأنهم في الصدارة، لدينا الكثير من الاشتباكات وجهًا لوجه من الآن وحتى أبريل، لذلك سنرى أين نحن في غضون بضعة أشهر».