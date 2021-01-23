شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لريال مدريد أمام ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ديفيد بيتونى، مساعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني «الليجا».

ويغيب الفرنسي زين الدين زيدان عن قيادة ريال مدريد في مواجهة الليلة بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا أمس الجمعة.

ويبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندى، ميليتاو، فاسكيز، فاران.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو.