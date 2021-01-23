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تشكيل ناري لريال مدريد أمام ألافيس

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هشام محيسن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لريال مدريد أمام ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ديفيد بيتونى، مساعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من «الليجا».

ويغيب الفرنسي زين الدين زيدان عن قيادة في مواجهة الليلة بعد تعرضه للإصابة بفيروس أمس الجمعة.

ويبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندى، ميليتاو، فاسكيز، فاران.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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