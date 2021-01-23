شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشرف حكيمي يؤكد بيان ريال مدريد بشأن مزاعم الصحيفة الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، ما جاء في بيان ريال مدريد، بشأن عدم وجود أي مشاكل بين الميرنجي والنيراتزوري في صفقة النجم المغربي.

وزعمت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، اليوم السبت، بأن ريال مدريد هدد إنتر ميلان باستعادة حكيمي، حال عدم الالتزام بسداد القسط الأول من الصفقة، والذي كان مقررا في ديسمبر الماضي.

وحصل إنتر ميلان على حكيمي في صيف 2020، مقابل 40 مليون يورو، تسدد على 4 أقساط، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية، ووقع الناديان على اتفاقية جديدة تقضي بتأجيل الدفعة الأولى ليوم 30 مارس المقبل؛ بسبب الأزمة الاقتصادية.

ورد ريال مدريد على ادعاءات الصحيفة الإيطالية في بيان رسمي، نفى من خلاله ما ذكر، مؤكدا أن علاقة صداقة تربط الناديين.

وأكد وكيل حكيمي صحة ما جاء في بيان ريال مدريد، بقوله، «لا أعرف شيئًا عن هذه الأخبار، لم نتلق أي مكالمات من مدريد، أشرف سعيد في إنتر ويركز على بذل كل الجهد من أجل ناديه، حكيمي هدفه الفوز بقميص إنتر ميلان، ولا يفكر في أي شيء آخر».