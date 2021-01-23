شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف النصيري يتصدر هدافي الليجا بعد «هاتريك» قادش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المهاجم يوسف النصيري، نجم إشبيلية، فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على قادش، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 20 من الليجا.

وبهذه الثلاثية، اعتلى النصيري صدارة ترتيب هدافي الليجا، برصيد 12 هدفا، متفوقا بفارق هدف على كل من، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

كما يعد النصيري أكثر لاعبي الليجا تسجيلا للأهداف، في مختلف المسابقات هذا الموسم، حتى الآن، برصيد 15 هدفًا.

وأحرز الدولي المغربي 9 أهداف، من آخر 13 تسديدة على مرمى الخصوم، وفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات.