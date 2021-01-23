شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد الشناوي وبانون وتوفيق قبل مباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر عودة الثلاثي محمد الشناوي وأكرم توفيق والمغربي بدر بانون، لصفوف فريق الأهلي استعدداً لمواجهة نادي بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام المصري.

ومن المقرر أن يعود لفريق الأهلي الثلاثي محمد الشناوي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، والثنائي بدر بانون وأكرم توفيق بعد تأكد سلبية مسحة كورونا للثنائي.