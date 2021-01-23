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الأهلي يستعيد الشناوي وبانون وتوفيق قبل مباراة بيراميدز

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر عودة الثلاثي محمد الشناوي وأكرم توفيق والمغربي بدر بانون، لصفوف فريق الأهلي استعدداً لمواجهة نادي بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام المصري.

ومن المقرر أن يعود لفريق الأهلي الثلاثي محمد الشناوي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، والثنائي بدر بانون وأكرم توفيق بعد تأكد سلبية مسحة للثنائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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