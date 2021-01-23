شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: نقطة التعادل مع الزمالك مستحقة.. تمنحنا الثقة والدعم المعنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق أسوان، عقب التعادل مع الزمالك اليوم بالجولة التاسعة والوصول للنقطة الثامنة، إن اللاعبين كانوا رجالا واستحقوا نقطة اليوم بفضل الروح والتركيز طوال المباراة وتنفيذ التعليمات.

وأضاف أن الحصول على نقطة مهمة خلال مشوارنا يمنحنا الثقة والدعم المعنوى ونسعى للوصول إلى مرحلة التوازن الدفاعى والهجومى في الأداء خلال المباريات،

وقال أشكر مجلس الإدارة لحرصة على الحضور كاملا للوقوف في ظهرنا، ومستمرون في دعم الفريق ونبحث مع الإدارة عن أفضل العناصر.