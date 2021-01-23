شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: ليفربول يُجهز مفاجآة صادمة لـ«صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، مفاجآة مدوية حول رغبة ليفربول في تمديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، قبل تمديد عدد من نجوم الفريق الآخرين وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وكانت تقارير إنجليزية وإسبانية قد ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، مع اعتراف اللاعب نفسه بأنه سيكون منفتحًا على الرحيل في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية.

وقالت صحيفة ميرور، إن الأولوية المباشرة لليفربول هي عقد جديد لفان دايك، مما يشير إلى أنهم يرون تمديد عقد الهولندي أهم في الفريق من صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن فان دايك يمكن أن يصبح اللاعب الأعلى ربحًا في النادي، وأن ليفربول يريده أن يوقع على الرغم من حقيقة أن فان دايك لديه بالفعل عقد ممتد حتى عام 2025.