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موسيماني يستقر على استبعاد بواليا والشحات من تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي والتر بواليا مهاجم الفريق وحسين الشحات جناح أيمن الفريق، عن مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر من داخل الأهلي، إن بيتسو موسيماني يدرس الدفع بمحمد شريف بدلًا من والتر بواليا، بسبب عدم ظهور الأخير بالمستوي المطلوب خلال المباريات الأخيرة منذ انضمامه للأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية.

كما يدرس موسيماني استبعاد حسين الشحات، وذلك بسبب تراجع مستواه، والدفع بطاهر محمد طاهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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