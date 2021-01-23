شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتحدى سلوفينيا لحسم التأهل لدور الثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار محبى ومتابعى كرة اليد عند السابعة مساء الأحد، صوب استاد القاهرة، وتحديدًا إلى الصالة المغطاة، لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السلوفينى في ختام دورى المجموعات والمؤهل لدور الثمانية بنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها مصر حاليًا.

يدخل المنتخبان المباراة وهدفهما الفوز والتأهل لدور الثمانية، حيث يكفى الفراعنة الفوز أو التعادل للتأهل بينما الضيوف لا بديل لهم عن الفوز لضمان التأهل.

يحتل المنتخب الوطنى المركز الأول بـ6 نقاط جمعها من الفوز على روسيا وروسيا البيضاء، ويشاركه في نفس الرصيد منتخب السويد بـ6 نقاط، والذى يخوض مباراة قوية أمام منتخب روسيا، والفوز يضمن له التأهل، بينما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث بـ5 نقاط.

وعن احتمالات التأهل في هذه المجموعة، التي تشهد لقاءات تجمع بيلاروسيا مع مقدونيا، ومصر وسلوفينيا، والسويد وروسيا: في حالة فوز المنتخب الوطنى على سلوفينيا سيتأهل مباشرة إلى دور الثمانية، حيث سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 8 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة لقاء السويد وروسيا.

وقد يصعد الفريق متصدرًا في حال تعادل أو هزيمة السويد، التي إذا فازت ستحتل قمة الترتيب في كل الأحوال، كما أن التعادل أيضا يكفى مصر للتأهل، حيث ستصل إلى 7 نقاط، وبالتالى ضمان الصعود بغض النظر عن مباراة روسيا والسويد. وفى حال تعادل مصر، مع خسارة السويد، سيصعد الفراعنة في الصدارة مع روسيا الوصيفة، بفارق المواجهات المباشرة بينهما، وإذا حدث التعادل في المباراتين ستصعد السويد في الصدارة ومصر في المركز الثانى بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين لمصلحة الفريق السويدى.

أحمد الأحمر من مباراة مصر والاتحاد الروسي - صورة أرشيفية

وكان منتخب الفراعنة قد حقق فوزًا ساحقًا على بيلاروسيا، بنتيجة (35- 26)، الجمعة، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى للبطولة.

وظهر لاعبو المنتخب بصورة طيبة طوال المباراة وشهدت تألق جميع عناصر الفريق، في مقدمتهم أحمد الأحمر والأخطبوط وممدوح هاشم ودودى ومحمد سند، وخرج الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة (21- 14). وواصل منتخب اليد تفوقه في الشوط الثانى، وخرج بفوز ساحق بفارق 9 أهداف على حساب بيلاروسيا، لتنتهى المباراة بنتيجة (35- 26).

وأشاد الإسبانى روبرتو باروندو، المدير الفنى للفراعنة، بلاعبيه وحرص على تهنئتهم على الأداء وتصدر المجموعة بـ6 نقاط.

ويبحث المدرب الإسبانى خلال مواجهة سلوفينيا الاعتماد على التسديدات من كافة أرجاء الملعب واختراق دفاعات المنافس.

من جانبه، أكد أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر، أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وحققوا فوزًا مهمًا على حساب بيلاروسيا.

وقال: «نخوض كل مباراة على حدة، الجميع يبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل ما لديه، واللاعبون على قلب رجل واحد».

وتابع: «هدفنا الفوز على سلوفينيا للتأهل لربع النهائ». وأثنى الأحمر على دور الإسبانى روبرتو باروندو، المدير الفنى للمنتخب، مؤكدًا أنه يبذل مجهودًا كبيرًا ونجح في تحفيظ اللاعبين نقاط القوة والضعف في كل منافس قبل اللقاء.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تهنئة عناصر اللعبة والجماهير المصرية على الفوز والأداء الطيب، وأشاد مدبولى بالروح القتالية للاعبى المنتخب وإصرارهم على التأهل لربع النهائى.

ونقل الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، في اتصال هاتفى مع الجهاز الفنى واللاعبين، تهنئة رئيس الوزراء لهم والإشادة بأدائهم في لقاء بيلاروسيا.

وقال صبحى إن الجميع يدعم منتخب مصر لكرة اليد، ويسعى لمساندة الفراعنة للتأهل لدور الثمانية، ومواصلة المشوار في الأدوار النهائية.

وأشار إلى أن فوز منتخب مصر سيمثل قيمة مضافة للمونديال، الذي يقام على أرض الفراعنة، في ظل تكاتف مؤسسات الدولة لإنجاح البطولة.