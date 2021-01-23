شكرا لقرائتكم خبر عن «أحداد» يطالب مسؤولي الزمالك بالموافقه على رحيله للدوري المغربي مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، تجاه المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق، ورحيله في يناير الجاري.

وأكد المصدر أن باتشيكو أبلغ إدارة الزمالك بتمسكه ببقاء حميد أحداد وثقته فيه ويعتبره لاعب جوكر يمكنه اللعب في أكثر من مركز سواء الوسط الهجومي أو المهاجم الصريح.

وأشار المصدر إلى أن باتشيكو أبلغ الإدارة بأن حميد أحداد إذا كان يرغب ومتمسك بالرحيل عن الفريق ويشعر بالضغوطات فلن يقف في طريقه وسيوافق على رحيله إذا ما طلب اللاعب نفسه ذلك.

ويرغب نادي شباب المحمدية المغربي في التعاقد مع حميد أحداد في يناير الجاري وضمه بشكل نهائي من صفوف الزمالك.

وأكد مصدر مقرب من أحداد بأن اللاعب يرغب بالفعل في الرحيل عن الزمالك والعودة من جديد إلى المغرب والانضمام إلى صفوف شباب المحمدية بسبب شعوره بوجود أكثر من لاعب في مركزه بجانب الضغوطات والانتقادات المستمرة من جانب الجماهير عليه.