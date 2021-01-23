شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: نطبق اللوائح على كافة الأندية.. وهدفنا مصلحة الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن الجبلاية تقف على مسافة واحدة من كافة الأندية في الدورى الممتاز ولا تفرق بين ناد وآخر مثلما ادعى البعض خلال الأيام الماضية، ولفت «مجاهد» خلال جلسة خاصة مع أعضاء اللجنة المؤقتة إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها وفقا للوائح والقوانين التي تحكم الجبلاية ووافقت عليها الأندية في بداية الموسم، مؤكدا أنه رغم وجود عدد من البنود بلائحة المسابقات التي لا يمكن الاعتداد بها، لكن الاتحاد يسعى لتنفيذ اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الأندية خلال مسابقاتها المختلفة، وشدد على أن اتحاد الكرة اتخذ قرارات جريئة منذ تعيين اللجنة المؤقتة لم تتمكن أي مجالس سابقة من اتخاذها لمنع المجاملات والمصالح الخاصة التي تؤثر سلبا على الكرة المصرية.

وشدد «مجاهد» على أنه لا ينظر إلى أصحاب المصالح الخاصة والتى تنتقد الجبلاية ليس من أجل مصلحة الكرة المصرية وإنما لأهداف معينة ولتصفية الحسابات، وقال: لن أتعرض لأى ضغوط، لكننا سنتخذ القرارات التي تهدف لمصلحة الكرة المصرية. كان اتحاد الكرة قد تعرض في الأيام الماضية للانتقاد من عدد من الأندية بعد قرار تخفيف عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلى من أربع مباريات إلى مباراة واحدة، فضلا عن مطالبة نادى سموحة بمعاقبة مساعد حكم مباراته مع بيراميدز بدعوى عدم احتساب هدف للفريق السكندرى خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1- 1.

في شأن آخر، قرر اتحاد الكرة تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة أندية القسم الثانى، المقرر إقامتها الأحد 24 يناير الحالى، وذلك لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين المستوفين للشروط.