شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع علي معلول لتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع الدولي التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مصدر، أن الأهلي اتفق بصفة مبدئية مع على معلول، على تمديد تمديد عقده، بعدما تم الاتفاق معه على جميع الأمور المالية، وفترة التعاقد التي لن تقل عن 3 سنوات مقابل 9 مليون جنيه في الموسم على أن تزيد مليون ونصف لحين انتهاء العقد.

جدير بالذكر أن على معلول، من العناصر الهامة والأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، لذا يتمسك الجميع باستمراره.