شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستبعد رامي ربيعة وسعد سمير من قائمة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على استبعاد الثنائي سعد الدين سمير ورامي ربيعة، من القائمة التي تغادر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي غياب سعد سمير واستبعاده بسبب عودته مؤخرًا من إصابة قوية في وتر أكيليس وغيابه عن المشاركات، فيما يأتي استبعاد ربيعة، بسبب عدم اقتناع المدير الفني بقدراته الفنية.