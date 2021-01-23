شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يغلق ملف التعاقدات بعد «بواليا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مسئولو الأهلي ملف التعاقدات الشتوية بعد ضم الكونغولي والتر بواليا القادم من فريق الجونة.
وكان مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن عن تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.
كما أعلن عن تمديد عقد الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
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