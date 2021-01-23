شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يغلق ملف التعاقدات بعد «بواليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مسئولو الأهلي ملف التعاقدات الشتوية بعد ضم الكونغولي والتر بواليا القادم من فريق الجونة.

وكان مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن عن تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة.

كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏