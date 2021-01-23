شكرا لقرائتكم خبر عن ‏7 حقائق رقمية في تعادل الزمالك أمام أسوان ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي مباراة فر يقي الزمالك وأسوان، الذي احتضنه ملعب بتروسبورت بالقاهرة، بمنافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك على اثر هذا التعادل، بينما رفع أسوان رصيده للنقطة الثامنة وقفز للمركز الثالث عشر.

نرصد في التقرير التالي 7 حقائق في تعادل الزمالك أمام أسوان.

- التعادل هو السابع في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري من بين 21 مباراة، والسلبي الخامس.

- الزمالك يستمر غير قادر على الفوز على أسوان أو التسجيل في شباكه للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمامه في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي بهدف نظيف.

- التعادل هو الثالث لعلاء عبدالعال أمام الزمالك في المباراة السابعة عشر التي تجمع الطرفين، مستمراً بلا فوز وبـ 14 هزيمة أمام الأبيض.

- حقق باتشيكو التعادل الثالث له في ولايته الحالية مع الزمالك خلال مواجهة أسوان، بعد التعادل مع دجلة في الموسم الماضي وبيراميدز في الجولة الثانية للموسم الجاري.

- آخر 11 مباراة جمعت الزمالك وأسوان شهدت ظاهرة مثيرة، بعدم تسجيل الفريقين سوياً، فأما تتحقق نتيجة التعادل السلبي أو يحقق فريق الفوز «النظيف» دون سكون مرماه أهدافاً.

- خلال المواسم الستة الأخيرة نجح أسوان في عرقلة الزمالك وحرمانه من 9 نقاط في الدوري، بواقع 3 تعادلات «2015-2016، 2016-2017 و2020-2021»، وهزيمة في الموسم المنصرم، علماً بان فريق زهرة الجنوب غاب عن دوري الأضواء في موسمي 2017-2018 و2018-2019

- علاء عبدالعال هو أول مدير فني، سبق له اللعب بصفوف الأهلي، يعرقل الزمالك هذا الموسم، حيث كان المدير الفني لأسوان لاعباً بصفوف شباب الأهلي في نهاية الثمانينات، في الوقت الذي انتصر خلاله الأبيض على 4 «أهلاوية» هم رضا شحاتة وأحمد سامي وعماد النحاس وعلي ماهر.