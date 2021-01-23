شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوافق على رحيل إسلام جابر نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي نادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو في حسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للتعاقد مع لاعبين خلال الفترة الحالية.

وكان باتشيكو وافق على رحيل إسلام جابر لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في حال وجود عرض مناسب لتواجد البدائل في المراكز التي يجيدها اللاعب سواء الوسط المهاجم أو الظهير الأيسر بوجود أحمد فتوح.