شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يُلمح لتسبب التحكيم في تعادل الزمالك أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح الإعلامي خالد الغندور، إلى تسبب القرارات التحكيمية لمباراة الزمالك وأسوان في فقدان الفارس الأبيض نقطتين ثمينتين في لقاء الليلة.

وتعادل الزمالك أمام أسوان سلبيًا مساء السبت، بلقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي احتضنه ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك: «برافو التحكيم، برافو الفار».

وكان الفار قد ألغى هدفاً للزمالك مع أول دقيقة من عمر مباراة الفريق أمام أسوان.