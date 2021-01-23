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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نبأ سارة لـ يوفنتوس قبل موقعة بولونيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن تعافي مدافعه ماتياس دي ليخت من فيروس كورونا المستجد.
ويستعد اليوفي لمواجهة بولونيا على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وغاب الدولي الهولندي عن مباريات السيدة العجوز، منذ أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا في 8 كانون الثاني الجاري.
وأصدر اليوفي عبر موقعه الرسمي بيان جاء فيه :" خضع ماتياس دي ليخت لمسحتين طبيتين وفقًا للبروتوكول، وظهرت النتيجة سلبية لفيروس كوفيد 19".
أضاف:" لذلك سينضم إلى الفريق في فندق النادي من أجل المعسكر هذا المساء".
أتم:" سيتم إدراجه في قائمة الفريق لمباراة الغد".