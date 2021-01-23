نبأ سارة لـ يوفنتوس قبل موقعة بولونيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

أعلن نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن تعافي مدافعه ماتياس ​دي ليخت​ من فيروس ​كورونا​ المستجد.



ويستعد اليوفي لمواجهة ​بولونيا​ على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغاب الدولي الهولندي عن مباريات السيدة العجوز، منذ أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا في 8 كانون الثاني الجاري.

وأصدر اليوفي عبر موقعه الرسمي بيان جاء فيه :" خضع ماتياس دي ليخت لمسحتين طبيتين وفقًا للبروتوكول، وظهرت النتيجة سلبية لفيروس كوفيد 19".

أضاف:" لذلك سينضم إلى الفريق في فندق النادي من أجل المعسكر هذا المساء".

أتم:" سيتم إدراجه في قائمة الفريق لمباراة الغد".