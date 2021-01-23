النصيري يتفوق على ميسي وسواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

قاد الدولي المغربي يوسف ​النصيري​ مهاجم فريق ​اشبيلية​، فريقه للفوز على قادش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة ​الدوري الاسباني​.



وسجل النصيري هاتريك ( ثلاثة اهجاف ) ليتصدر بهم ترتيب هدافي الليغا برصيد 12 هدفاً متفوقاً على الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة ولويس سواريز نجم اتلتيكو مدريد.

ويعد النصيري أكثر لاعبي الليغا تسجيلا للأهداف، في مختلف المسابقات هذا الموسم، حتى الآن، برصيد 15 هدفًا.

وأحرز الدولي المغربي 9 أهداف، من آخر 13 تسديدة على مرمى الخصوم، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.