نيس يعود بفوز مستحق من ارض لانس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات ​الدوري الفرنسي​ " ​الليغ 1​ "، حقق ​فريق نيس​ الانتصار بنتيجة 1 - 0 امام فريق لانس خارج الديار على ارض ملعب بوليرت ديليليس بحضور جماهيري محدود بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.



وكان الشوط الاول باهتاً وقليل الفرص من الجانبين حيث انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب وغابت خطورة لاعبي الفريقين حيث فشل كل منهما من فرض ايقاعه الهجومي وسط اداء حذر وترقب من الجانبين ليسيطر الاداء الهزيل على لاعبي الفريقين ولتغيب الخطورة الا ببعض المحاولات العشوائية لينتهي هذا الشوط سلبياً اداءً ونتيجةً بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني، وبعد اربعة دقائق فقط سجل لاعب فريق نيس بوسف عطال هدف الانتصار الوحيد ليمنح فريقه 3 نقاط غالية من ارض لانس.