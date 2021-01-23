هورفات للاعبيه: حصد النقاط أهم من الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت وتيرة استعدادات نادي النصر لمواجهة الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتمد مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات على اللاعب سامي النجعي بديلا للمحترف الأرجنتيني مارتنيز، مع إسناد أدوار تكتيكية مختلفة بجانب المحترف المغربي نورالدين مرابط وخالد الغنام خلف المهاجم رائد الغامدي.

وأبانت مصادر لـ»مكة» أن المدرب الكرواتي حرص خلال المناورات التدريبية قبل المواجهة على شرح عناصر القوة والضعف لدى فريق الاتحاد، وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهد وتحقيق العلامة الكاملة للدخول في دائرة المنافسة اعتبارا من الجولة 15 لتكتمل صفوف الفريق فيما بعد، وإيجاد التوليفة المناسبة في قادم الاستحقاقات.

جاهزية كاملة

وكشفت المصادر أن المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني أعرب للاعبين خلال اجتماعه معهم عن ثقته الكاملة في تحقيق الثلاث نقاط، والعودة إلى الرياض بنتيجة تسعد منظومة النصر كاملة، مؤكدا أن الجميع يحظى بثقة الإدارة والجماهير.

وفي الصعيد نفسه أصبح اللاعب أيمن يحيى في جاهزية كاملة بعد أن منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمدرب للزج به في اللقاء، وسيكون أيمن يحيي على مقاعد البدلاء تمهيدا لمشاركته مع الفريق، ولا سيما أن النصر ينتظره استحقاق مهم أمام الهلال السبت المقبل ضمن نهائي كأس السوبر.

ويحظى فريق نادي النصر بوضع مختلف فنيا ونفسيا، لا سيما بعد توالي الانتصارات على مدار الجولات الأربع الماضية التي شهدت فوزه على الفيصلي والعين والرائد، وأخيرا الوحدة، وذلك بعد سلسلة من التعثرات وتذبذب المستويات والنتائج.

كما عاد الاتحاد لنغمة الانتصارات بعدما فاز على العين في الجولة الماضية بنتيجة 2 - 1، بعدما كسر فريق نادي أبها سلسلة انتصاراته في الجولة الـ13 حينما تغلب عليه بنتيجة 1 - 0.

المنافسة على اللقب

ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السابع برصيد 20 نقطة، ليكون الفارق بينهما أربع نقاط، مما سيرفع حدة المنافسة في اللقاء للظفر بالنقاط الثلاث.

ويتأهب الاتحاد لهذا اللقاء بجاهزية جميع اللاعبين من محترفين محليين أو أجانب، ساعيا لحصد النقاط الثلاث من الكلاسيكو لمواصلة مشواره للمنافسة على اللقب.

ويعد لاعب وسط فريق نادي الاتحاد فهد المولد الأكثر تأثيرا في آخر خمس مواجهات للفريقين في الدوري، حيث استطاع المساهمة بتسجيل خمسة أهداف.